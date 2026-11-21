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Srpski fudbaler Vanja Dragojević neće po dobrom pamtiti nedavno završeno okupljanje reprezentacije, jer je na utakmicama A tima i mlade selekcije zaradio dva isključenja.

Baš povodom toga, trener Glazgov Rendžersa Derik Mekinis, kluba za koji igra Vanja Dragojević, odlučio je da se našali sa mladim Srbinom, kada se ovaj vratio u Škotsku.

Vanja Dragojević i trener Rendžersa Derik Mekinis Foto: Rangers FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poklon od trenera

Najzanimljiviji deo cele priče dogodio se u četvrtak, 19. novembra, na treningu Rendžersa. Trener Derik Mekinis dočekao je Vanju Dragojevića (20) na prilično duhovit način – sa dva crvena kartona u rukama! Čim se mladi Srbin pojavio na treningu, škotski trener mu je pokazao dva crvena kartona, aludirajući na njegova dva isključenja tokom reprezentativne pauze.

Fotografije i snimci sa treninga brzo su se pojavili u škotskim medijima i na društvenim mrežama. Na njima se vidi kako trener pokazuje kartone, dok se Dragojević i ostali prisutni smeju. Mekinis je kasnije na konferenciji za medije objasnio šta se dogodilo, a njegove reči prenosi irski portal "Roundtable":

Šala i podrška

- Bila je to samo šala, dobro je prihvatio, sve je prošlo kako treba - rekao je Derik Mekinis, a potom poslao važnu poruku podrške srpskom fudbaleru:

- Mislim da je sve to deo njegovog učenja. On je mlad momak i ponekad se takve stvari dogode. Nije idealno iz njegove perspektive, ali nema razloga za stid ili neprijatnost. Okupićemo se oko njega, pružićemo mu podršku i idemo dalje.

Posebno je zanimljivo Mekinisovo zapažanje o kriterijumima za isključenja:

- Mislim da je prag za dobijanje crvenog kartona u modernom fudbalu mnogo niži nego u vreme kada sam ja igrao.

Kritike medija iz Škotske

Međutim, nisu svi mediji u Škotskoj o ovoj temi doneli šaljive tekstove. Tako je portal "The Scotsman" istakao da Dragojević teško dolazi do minutaže od dolaska iz Partizana. Prema njihovom izveštaju od 14. novembra, imao je samo četiri starta u svim takmičenjima, dok je u 10 od 12 prvenstvenih utakmica ostao na klupi.

Portal "The Scottish Sun" naglasio je da srpski vezni igrač nije započeo utakmicu još od avgustovskog poraza Rendžersa od Jabloneca u kvalifikacijama za evropsko takmičenje. Drugi crveni karton opisali su kao neuobičajenu situaciju za fudbalera koji se već bori za mesto u ekipi.

"GlasgowWorld" otišao je korak dalje. Taj portal razgovarao je sa bivšim sudijom Premijer lige i FIFA, koji smatra da bi Fudbalski savez Srbije trebalo da razmotri odgovarajuću disciplinsku sankciju za Vanju Dragojevića zbog dva isključenja u tako kratkom periodu. U istom tekstu citiran je i nekadašnji defanzivac Rendžersa i srpski fudbaler Gordan Petrić, koji smatra da Dragojeviću treba vremena da se prilagodi škotskom fudbalu.

1/7 Vidi galeriju Vanja Dragojević Foto: Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia, O'Rourke/Rangers FC / Shutterstock Editorial / Profimedia, Steve Welsh, PA Images / Alamy / Profimedia

Da se ne ponovi

Da podsetimo, kako je Vanja Dragojević zaradio dva crvena kartona. Prvo isključenje dobio je na utakmici seniorske reprezentacije Srbije protiv Nemačke (1:3). Tada je ušao na poluvremenu, a posle mesarskog starta u 76. minutu kada je dobro nagazio u trku Jozuu Kimiha prvo je dobio žuti karton, a onda posle intervencije VAR sudija Havijer Alberola Rohas ga je isključio. Drugi crveni karton usledio je nekoliko dana kasnije.

Pošto zbog suspenzije nije mogao da igra za seniorsku reprezentaciju protiv Grčke, Dragojević je priključen mladoj reprezentaciji Srbije. U prijateljskom susretu protiv Poljske, koji je Srbija izgubila 0:1, isključen je u 62. minutu, nakon što je dobio drugi žuti karton.

Vanja Dragojević slavi prvi gol u dresu Glazgov Rendžersa protiv Sent Mirena Foto: Steve Welsh, PA Images / Alamy / Profimedia

Skupo plaćena investicija Škota

Vanja Dragojević u Glazgov je stigao iz Partizana tokom leta 2026. godine, a Rendžers je za njegov transfer, prema škotskim izveštajima, izdvojio oko 5.500.000 miliona evra. Dobro je počeo, postigao je gol protiv Sent Mirena u Liga kupu. Ali, njegova minutaža se kasnije smanjivala. Ove sezone upisao je Srbin samo osam nastupa u svim takmičenjima, od toga dva u škotskom prvenstvu.

Zbog toga su dva isključenja došla u nezgodnom trenutku. Dragojević je imao priliku da kroz reprezentativne utakmice pokaže da zaslužuje veću ulogu u Rendžersu, ali je umesto toga privukao pažnju zbog nediscipline. Ipak, trener Mekinis je svojim reakcijama pokazao da ne želi da ga dodatno opterećuje. Njegova poruka je bila jasna, da mladi fudbaler mora da nauči iz grešaka, te da će mu klub pružiti podršku.