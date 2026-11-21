U MLS-u trenutno ima 10 srpskih fudbalera, a ubedljivo najveću zaradu među njima ima Dejan Joveljić.
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SRBIN NAJPLAĆENIJI U SVOJOJ EKIPI, A OD SVIH ZEMLJAKA IMA VIŠESTRUKO VEĆU PLATU! Isplivale zarade fudbalera, povremeni reprezentativac dominira!
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Staž srpskog centarfora u Severnoj Americi nije mali. Joveljić je u SAD stigao 2021. godine kada ga je Los Anđeles Galaksi doveo iz Frankfurta.
Za Galaksi je Dejan Joveljić igrao tri i po godine, postigao je 45 golova i postao šampion MLS-a.
Prešao je potom u Sporting Kanzas siti, a od nedavno je član Sijetla za koji je na 12 utakmica postigao pet golova. Trenutno je najplaćeniji fudbaler u svom timu sa oko 3,7 miliona dolara.
Dejan Joveljić u dresu Sijetl Saundersa Foto: Nate Koppelman / Alamy / Profimedia, Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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To je značajno više od ostalih srpskih fudbalera koji igraju u MLS-u.
Plate srpskih fudbalera u MLS:
- Dejan Joveljić – 3.694.886 dolara
- Ranko Veselinović – 782.125
- Nikola Petković – 516.250
- Jovan Lukić – 504.500
- Aleksa Cvetković – 493.100
- Viktor Radojević – 357.000
- Mateja Đorđević – 335.000
- Dušan Žagar – 302.040
- Novak Mićović – 200.000
- Nikola Đorđević – 88.025
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