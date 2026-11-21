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Staž srpskog centarfora u Severnoj Americi nije mali. Joveljić je u SAD stigao 2021. godine kada ga je Los Anđeles Galaksi doveo iz Frankfurta.

Za Galaksi je Dejan Joveljić igrao tri i po godine, postigao je 45 golova i postao šampion MLS-a.

Prešao je potom u Sporting Kanzas siti, a od nedavno je član Sijetla za koji je na 12 utakmica postigao pet golova. Trenutno je najplaćeniji fudbaler u svom timu sa oko 3,7 miliona dolara.

1/4 Vidi galeriju Dejan Joveljić u dresu Sijetl Saundersa Foto: Nate Koppelman / Alamy / Profimedia, Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

To je značajno više od ostalih srpskih fudbalera koji igraju u MLS-u.

Plate srpskih fudbalera u MLS: Dejan Joveljić – 3.694.886 dolara Ranko Veselinović – 782.125 Nikola Petković – 516.250 Jovan Lukić – 504.500 Aleksa Cvetković – 493.100 Viktor Radojević – 357.000 Mateja Đorđević – 335.000 Dušan Žagar – 302.040 Novak Mićović – 200.000 Nikola Đorđević – 88.025

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