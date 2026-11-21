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Bukajo Saka se povredio 21. oktobra na početku utakmice trećeg kola Lige šampiona protiv Bajerna u Minhenu (2:2). Teren je napustio u 10. minutu.

"Njegov oporavak napreduje veoma dobro. Izgleda da će se raditi o povredi zbog koje će odsustvovati ukupno oko osam nedelja, što znači da su za sada prošle četiri. Pred njim je još određeni period do povratka treninzima sa ekipom", rekao je Arteta.

Ovaj 25-godišnji engleski napadač prošao je sve mlađe kategorije Arsenala, a za prvi tim debitovao je u novembru 2018. godine.

Van terena će nekoliko nedelja biti zadnji vezni fudbaler Arsenala Martin Zubimendi, koji je zadobio povredu zadnje lože tokom reprezentativnih obaveza sa Španijom u Ligi nacija.

1/10 Vidi galeriju Bukajo Saka Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Neil Hall

Nije sve tako crno

Mikel Arteta je kao dobru vest naveo povratak francuskog štopera Vilijama Salibe, koji je zbog povrede leđa bio van terena još od Svetskog prvenstva.

"Želimo postepeno da mu povećavamo minutažu", rekao je Arteta.

Arsenal, aktuelni šampion Premijer lige, ima pet bodova prednosti na tabeli u odnosu na drugoplasirani Brajton nakon 10 odigranih kola.

Naredni meč Arsenal igra u subotu na gostovanju protiv Njukasla, u terminu od 18.30.

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