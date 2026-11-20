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Andrija Živković nastavlja svoju priču u PAOK-u! Srpski reprezentativac potpisao je novi ugovor sa solunskim klubom, kojim se obavezao na vernost do 2031. godine.

Novi ugovor ozvaničen je po formuli 4+1, što znači da će Živković sigurno nositi crno-beli dres do 2030, uz mogućnost produžetka saradnje za još godinu dana.

1/6 Vidi galeriju Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

Iako PAOK nije objavio finansijske detalje, ranije se spekulisalo da bi srpski fudbaler za četiri garantovane godine mogao da zaradi oko sedam miliona evra, bez uračunatih bonusa.

Živković je u Solun stigao pre šest godina iz Benfike i u međuvremenu postao jedan od najvažnijih igrača kluba. Sa PAOK-om je osvojio Kup Grčke 2021. godine i šampionsku titulu 2025.

Koliko je važan za ekipu govori i učinak od 292 odigrane utakmice, 70 postignutih golova i 75 asistencija.

Srpski reprezentativac tako je još jednom potvrdio koliko mu znači klub iz Soluna, a grčki mediji novi potpis već opisuju kao "Žile forever".

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