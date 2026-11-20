ANDRIJA ŽIVKOVIĆ POTPISAO "DOŽIVOTNI" UGOVOR! Do kraja karijere u PAOK-u!
Andrija Živković nastavlja svoju priču u PAOK-u! Srpski reprezentativac potpisao je novi ugovor sa solunskim klubom, kojim se obavezao na vernost do 2031. godine.
Novi ugovor ozvaničen je po formuli 4+1, što znači da će Živković sigurno nositi crno-beli dres do 2030, uz mogućnost produžetka saradnje za još godinu dana.
Iako PAOK nije objavio finansijske detalje, ranije se spekulisalo da bi srpski fudbaler za četiri garantovane godine mogao da zaradi oko sedam miliona evra, bez uračunatih bonusa.
Živković je u Solun stigao pre šest godina iz Benfike i u međuvremenu postao jedan od najvažnijih igrača kluba. Sa PAOK-om je osvojio Kup Grčke 2021. godine i šampionsku titulu 2025.
Koliko je važan za ekipu govori i učinak od 292 odigrane utakmice, 70 postignutih golova i 75 asistencija.
Srpski reprezentativac tako je još jednom potvrdio koliko mu znači klub iz Soluna, a grčki mediji novi potpis već opisuju kao "Žile forever".
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