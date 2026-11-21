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Duel na stadionu "Rajko Mitić" igra se u subotu, 21. novembra, a crveno-beli će pred svojim navijačima pokušati da nastave pobednički niz i učvrste lidersku poziciju na tabeli.

Izabranici Alberta Rijere u ovaj susret ulaze kao prvoplasirana ekipa prvenstva sa 43 osvojena boda, dok se Radnik nalazi na šestom mestu sa 23 boda. Statistika je na strani domaćina, koji posle 15 odigranih utakmica ima 14 pobeda i jedan remi, bez poraza.

Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ipak, Surduličani nisu protivnik za potcenjivanje. Posebno je zanimljivo da Zvezda u poslednja dva prvenstvena duela sa Radnikom nije uspela da stigne do pobede. Oba susreta odigrana ove godine završena su rezultatom 0:0.

Crveno-beli će zato imati dodatni motiv da pred domaćom publikom prekinu taj niz i osvoje nova tri boda.

Ovaj susret biće i važan test pred nastavak obaveza u Ligi konferencije, gde Zvezdu očekuje gostovanje Gentu 26. novembra.

Duel Zvezde i Radnika možete gledati na kanalima Arene Sport od 14.00 časova, dok tekstusalni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.