CRVENA ZVEZDA - RADNIK: Lideru stiže stari dužnik
Prvenstvo Srbije nastavlja se posle reprezentativne pauze.
Lider na tabeli, ekipa Crvene zvezde od 14 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Radnik iz Surdulice u okviru 15. kola.
Crvena zvezda trenutno zauzima prvo mesto na tabeli sa 43 boda, 11 više od drugoplasirane Vojvodine.
Surduličani su trenutno šesti sa 23 boda, koliko imaju IMT i Radnički 1923 na četvrtoj i petoj poziciji.
Crveno-beli ulazi u utakmicu kao apsolutni favoriti, ali ne treba očekivati da gosti odmah istaknu "belu zastavu". Tim Zorana Rendulića je ove sezone uzeo bodove Crvenoj zvezdi, pošto je u Surdulici utakmica završena bez golova.
Tabela
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Sastavi
CRVENA ZVEZDA - RADNIK
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Mladen Jakovljević
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Gaštarov, Krunić - Hendel, Lučić - Loizau, Kostov - Ivanić.
RADNIK: Ranđelović - Lukić, Spasić, Sohna, Abubakar - Jovanović, Novaković, Popović, Šukurov, Stojanović - Bogdanović.