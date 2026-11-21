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Fudbaleri Porta preživeli su pravu dramu u Kupu Portugala protiv trećeligaša Paredesa, a jedan od glavnih aktera utakmice bio je Fransisko Moura, koji je napravio potez za nevericu!

Defanzivac velikana postigao je bizaran autogol, a kada je shvatio šta je uradio, završio je na travi, uhvatio se za glavu i briznuo u plač!

Porto je na stadionu "Dragao" poveo u 41. minutu pogotkom Seka Fofane i činilo se da će bez većih problema opravdati ulogu favorita. Međutim, nastavak utakmice pretvorio se u pravu noćnu moru za domaćina.

U 57. minutu golman Klaudio Ramos odbranio je udarac Erika Santane, ali se lopta odbila pravo do Moure. Ono što je usledilo teško je objasniti! Iako oko njega nije bilo protivničkih igrača koji bi ga pritiskali, fudbaler Porta je mirno šutnuo loptu - pravo u donji desni ugao sopstvene mreže!

Čim je shvatio kakvu je grešku napravio, Moura se srušio na travu i uhvatio za glavu. Ubrzo su mu se na licu pojavile suze, a potom je zatražio od trenera da ga izvede iz igre. Njegova želja ispunjena je desetak minuta kasnije.

Golman postao junak i spasao Porto!

Rezultat se nije menjao ni do kraja produžetaka, pa je pitanje pobednika rešavano penalima. Tada je na scenu stupio Klaudio Ramos, koji je odbranio čak tri udarca sa bele tačke!

Porto je slavio sa 3:1 u penal-seriji i tako se plasirao u osminu finala, izbegavši senzacionalnu eliminaciju od trećeligaša.

Paredes, koji trenutno predvodi tabelu treće portugalske lige, bio je nadomak velikog iznenađenja, ali je na kraju ostao bez plasmana u narednu rundu.