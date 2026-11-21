SRBIJA - HONDURAS: Anokić pogodio stativu
Datum koji će ostati zapisan u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala – 21. novembar 2026. godine. Dan kada je reprezentacija Srbije u uzrastu do 17 godina odigrala svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu! Dan na koji je srpski fudbal čekao 41 godinu! Mesto Doha, katarska prestonica, rival Honduras, vreme utakmice - 13.30.
I naravno, zbog Srbije i onih koji su izborili ovaj plasman, generacije 2009/10. i selektora Igora Matića sa svojim stručnim štabom, prilika da širu fudbalsku javnost upoznamo sa onima o kojima će se tek pisati i pričati. Imena i lica igrača koji su već ispisali istoriju, ali nisu rekli poslednju reč.
VAR spasao Srbiju
Selektor Hondurasa je uložio prigovor i tražio isključenje Davidova, ali je sudija posle konsultacija sa VAR-om ostao pri odluci.
24' Davidov "požuteo"
Davidov je žustro startovao uz aut-linju.Tom prilikom je povredio Aranju, pa je Davidov dobio žuti karton.
19' Anokić je pogodio stativu
Dragan Anokić je opalio sa više od 20 metara. Golman je već bio savladan ali se isprečila stativa.
14' Žarković se spetljao
Dobio je Žarković sjajnu duboku loptu, bio u jednom trenutku najbliži golmanu ruvala, ali se spetljao.
11' Radanović spasao Orliće
Žeremi Rodrigez je glavom šutirao sa 5-6 metara, ali Radanović brani.
6' Prvi korner za Srbiju
Matanović je izveo udarac iz ugla, ali je golman Hondurasa intervenisao ispred Grujća.
Sastavi
SRBIJA - HONDURAS
Stadion: Doha, Katar
SRBIJA: Savo Radanović - Strahinja Baucal, Vojin Marinković, Vukašin Davidov, Matej Strika - Dragan Anokić, Ognjen Matanović, Tadija Cojić, Novak Stevanović - Nebojša Grujić, Danilo Žarković. Selektor: Igor Matić
HONDURAS: David Paz - Alfredo Rodrigez, Kevin Gjamfi, Denzel Arzu, Jago .Matute - Darvin Kruz, Kristofer Konor, Jeiron Arzu - Dijego Matute, Žeremi Rodrigez, Majk Aranja. Selektor: Merling Paz