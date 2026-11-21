Datum koji će ostati zapisan u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala – 21. novembar 2026. godine. Dan kada je reprezentacija Srbije u uzrastu do 17 godina odigrala svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu! Dan na koji je srpski fudbal čekao 41 godinu! Mesto Doha, katarska prestonica, rival Honduras, vreme utakmice - 13.30.

I naravno, zbog Srbije i onih koji su izborili ovaj plasman, generacije 2009/10. i selektora Igora Matića sa svojim stručnim štabom, prilika da širu fudbalsku javnost upoznamo sa onima o kojima će se tek pisati i pričati. Imena i lica igrača koji su već ispisali istoriju, ali nisu rekli poslednju reč.