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Tek što se Vensan Kompani vratio na klupu Bajerna posle ozbiljnih zdravstvenih problema, minhenskog giganta zadesio je novi veliki udarac!

Hari Kejn je pokidao ligament skočnog zgloba i, prema procenama nemačkih medija, mogao bi da odsustvuje čak tri meseca!

1/5 Vidi galeriju Hari Kejn Foto: Philippe Ruiz / Xinhua News / Profimedia, Pressefoto ULMER / Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcel Engelbrecht / AFP / Profimedia

Da stvar bude još gora, u remiju sa Kelnom povredio se i Majkl Olise, koji je stadion napustio na štakama. Tako je povratnička utakmica belgijskog stručnjaka, posle skoro mesec dana odsustva, umesto razloga za zadovoljstvo donela ogromnu glavobolju.

Kejn je teren napustio već u 20. minutu utakmice, nakon duela sa defanzivcem Kelna Žoelom Šmidom. Englez je pokušao da nastavi meč, ali je bilo jasno da ne može normalno da se kreće. Ubrzo je zatražio izmenu, a umesto njega u igru je ušao Tom Bišof.

Ubrzo je stigla i potvrda najgorih slutnji. Pregledima je utvrđeno da je Kejn pokidao sindezmotični ligament levog skočnog zgloba, a Bajern je saopštio da će njegov najbolji napadač biti van terena narednih nekoliko meseci.

Skaj Sports prenosi da bi pauza mogla da traje oko tri meseca, što predstavlja ogroman problem za ekipu iz Minhena. Sportski direktor Maks Eberl potvrdio je ozbiljnost povrede, a prema pisanju agencije AFP, lekari razmatraju i mogućnost operacije.

Kompani se vratio posle bolnice, pa doživeo novi šok!

Posebnu težinu celoj situaciji daje činjenica da je i sam Kompani tek prošao kroz veoma težak period.

Belgijski stručnjak se 23. oktobra srušio tokom treninga drugog tima Bajerna i hitno je prebačen u bolnicu. Kasnije mu je dijagnostikovana iritacija moždanih ovojnica, odnosno upala membrana koje okružuju mozak i kičmenu moždinu.

Zbog zdravstvenih problema propustio je pet utakmica minhenskog kluba, a ekipu je u tom periodu vodio njegov pomoćnik Aron Danks. Kompani je otpušten iz bolnice krajem oktobra, ali mu je bio neophodan dodatni oporavak.

Uz sve to, belgijski trener imao je i povredu ramena, pa se na povratničkoj utakmici protiv Kelna pojavio sa rukom u marami.

Pred meč je poručio da se oseća dobro i da je srećan što se vraća ekipi. Međutim, povratak na klupu nije mogao da zamisli u gorem scenariju – Bajern je remizirao sa Kelnom 1:1, a ostao je bez jednog od najvažnijih fudbalera.

Olise na štakama, Bajern ostao bez važnih ofanzivaca!

Kao da Kejnova povreda nije bila dovoljan udarac, problem je zadesio i Majkla Olisea. Francuski reprezentativac povredio se tokom prvog poluvremena, ali je uspeo da izdrži do pauze. Ipak, u nastavku se nije vraćao na teren.

Posebnu zabrinutost izazvale su scene nakon utakmice, kada je Olise viđen kako napušta stadion uz pomoć štaka. Ipak, prve informacije bile su ohrabrujuće.

Bajern je zvanično saopštio da je Oliseu dijagnostikovana kontuzija prednjeg dela stopala i da će narednih dana biti podvrgnut terapijama.

Kompani je pokušao da smiri situaciju, istakavši da veruje da je izmena bila mera predostrožnosti i da se nada da će se Francuz već do ponedeljka osećati bolje.

Ipak, njegov nastup u narednom evropskom meču ostaje neizvestan.

Bajernu se otvorila velika rupa u napadu!

Problemi minhenskog giganta tu se ne završavaju. Bajern već ima ozbiljnih kadrovskih poteškoća, a Kejnov izostanak dodatno komplikuje situaciju.

Na listi povređenih nalaze se i Serž Gnabri, Alfonso Dejvis, Manuel Nojer, Luis Dijaz i Ismail Saibari. Tako je Kompani ostao bez velikog broja važnih igrača, a posebno će biti teško pronaći adekvatnu zamenu za Kejna, koji je centralna figura napada Bavaraca.

Sada će belgijski stručnjak morati da pronađe novo rešenje u ofanzivi i pokuša da održi ekipu na vrhu Bundeslige, dok se istovremeno bori za što bolji rezultat u Ligi šampiona.

Bajern je trenutno na vrhu nemačkog prvenstva, ali posle svega što se dogodilo protiv Kelna, jasno je da ga čeka izuzetno težak period.