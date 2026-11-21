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Oko šesnaestogodišnjeg Džej Džej Gabrijela poslednjih nedelja podigla se prava fudbalska bura!

Mladi fudbaler Mančester junajteda još nije odigrao nijednu seniorsku utakmicu, ali se o njemu već govori kao o jednom od najvećih talenata svoje generacije. Ipak, čini se da ga ne znaju baš svi u fudbalskom svetu - a posebno ne Žoze Murinjo!

Gabrijel je nedavno napunio 16 godina, a pažnju javnosti privukao je sjajnim partijama u mlađim kategorijama. U Mančester junajtedu polagali su velike nade u njega, verujući da bi u budućnosti mogao da postane jedan od nosilaca igre slavnog kluba.

Međutim, mladi Englez navodno je odlučio da napusti "Old Traford" i karijeru nastavi u Real Madridu. Za njegov potpis interesovanje je pokazalo nekoliko velikih klubova, ali se madridski gigant izdvojio kao glavni kandidat. Prema navodima iz medija, pregovori su u završnoj fazi i ostalo je da se dogovore poslednji detalji.

Vest o mogućem dolasku talentovanog tinejdžera u Madrid stigla je i do Žozea Murinja, koji je upitan da prokomentariše čitavu situaciju. A odgovor portugalskog stručnjaka bio je – u njegovom prepoznatljivom, direktnom stilu!

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Nemam šta da kažem o igračima koje ne poznajem. Ne osećam povezanost sa onima koji mi nisu na raspolaganju i ne sarađuju sa mnom", poručio je Murinjo.

Bez velike pompe, bez pohvala i bez posebnog interesovanja, Portugalac je jasno stavio do znanja da ga ne zanimaju igrači sa kojima trenutno ne radi.

Ostaje da se vidi da li će Gabrijel zaista završiti u Real Madridu i kada bi mogao da dobije priliku da se približi prvom timu. Prema planu koji se pominje, mladog fudbalera najpre očekuje razvoj kroz drugu ekipu, a tek potom potencijalni korak ka seniorskom fudbalu.