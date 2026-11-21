SVE GORI ZBOG ČUDESNOG 16-GODIŠNJAKA, A MURINJO GA HLADNO "POKOPAO"! Real želi najvećeg talenta Junajteda, Žoze poručio: "NE ZNAM KO JE TO!"
- Šesnaestogodišnji Džej Džej Gabrijel, veliki talenat Mančester junajteda, navodno je blizu prelaska u Real Madrid.
- Pregovori su u završnoj fazi, a plan je da mladi Englez prvo igra za drugi tim pre mogućeg priključenja prvom sastavu.
Oko šesnaestogodišnjeg Džej Džej Gabrijela poslednjih nedelja podigla se prava fudbalska bura!
Mladi fudbaler Mančester junajteda još nije odigrao nijednu seniorsku utakmicu, ali se o njemu već govori kao o jednom od najvećih talenata svoje generacije. Ipak, čini se da ga ne znaju baš svi u fudbalskom svetu - a posebno ne Žoze Murinjo!
Gabrijel je nedavno napunio 16 godina, a pažnju javnosti privukao je sjajnim partijama u mlađim kategorijama. U Mančester junajtedu polagali su velike nade u njega, verujući da bi u budućnosti mogao da postane jedan od nosilaca igre slavnog kluba.
Međutim, mladi Englez navodno je odlučio da napusti "Old Traford" i karijeru nastavi u Real Madridu. Za njegov potpis interesovanje je pokazalo nekoliko velikih klubova, ali se madridski gigant izdvojio kao glavni kandidat. Prema navodima iz medija, pregovori su u završnoj fazi i ostalo je da se dogovore poslednji detalji.
Vest o mogućem dolasku talentovanog tinejdžera u Madrid stigla je i do Žozea Murinja, koji je upitan da prokomentariše čitavu situaciju. A odgovor portugalskog stručnjaka bio je – u njegovom prepoznatljivom, direktnom stilu!
"Nemam šta da kažem o igračima koje ne poznajem. Ne osećam povezanost sa onima koji mi nisu na raspolaganju i ne sarađuju sa mnom", poručio je Murinjo.
Bez velike pompe, bez pohvala i bez posebnog interesovanja, Portugalac je jasno stavio do znanja da ga ne zanimaju igrači sa kojima trenutno ne radi.
Ostaje da se vidi da li će Gabrijel zaista završiti u Real Madridu i kada bi mogao da dobije priliku da se približi prvom timu. Prema planu koji se pominje, mladog fudbalera najpre očekuje razvoj kroz drugu ekipu, a tek potom potencijalni korak ka seniorskom fudbalu.