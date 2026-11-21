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Čuvenog španskog tenisera na to mesto je ustoličio predsednik kluba Florentino Perez. Prvi čovek "kraljevskog" kluba je Nadalu namenio stolicu pored svoje, pa je za mnoge to znak da je ovo Nadalu samo privremena funkcija do izbora za predsednika kluba.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Rafael Nadal Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Ipak, na to će morati da sačeka pošto je Perez 6. juna ove godine reizabran na mesto predsednika.

Poznato je da je Nadal veliki navijač kluba, a od 2011. godine je počasni član. Često je, u pauzama između turnira, viđan na stadionu "Santjago Bernabeu".

U obrazloženju ove odluke stoji da je Nadal kroz sport iskazao „talenat, saosećanje, poštovanje prema rivalima i posvećenost moralnim vrednostima.