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Kapiten Bajerna Manuel Nojer našao se u centru pažnje zbog snimaka koji kruže društvenim mrežama!

Iskusni golman trenutno boravi u Brazilu, gde se oporavlja od povrede, a kamere su ga zabeležile u društvu misteriozne žene čiji identitet za sada nije poznat.

Kako prenosi nemački "Bild", Nojerov odlazak u Južnu Ameriku dogovoren je sa sportskim rukovodstvom i medicinskim odeljenjem minhenskog kluba. Boravak bi trebalo da traje oko nedelju dana, a razlog putovanja povezane su i sa njegovim trenutnim ličnim okolnostima.

Snimci koji su privukli pažnju javnosti nastali su u Armašau dos Buziosu, ekskluzivnom letovalištu udaljenom oko 170 kilometara severoistočno od Rio de Žaneira. Na jednom od njih vidi se 40-godišnji golman kako seda na skuter sa nepoznatom ženom, nakon čega zajedno odlaze. Ko je misteriozna brineta i kakav odnos ima sa Nojerom - za sada nije poznato.

Društvenim mrežama kruži i snimak na kojem se golman nalazi u restoranu brze hrane, pa su njegovi kadrovi iz Brazila brzo privukli pažnju navijača i medija.

Glasine o razvodu dodatno podgrejale interesovanje

Nojerov privatni život već neko vreme je pod lupom nemačkih medija. „Bild“ je prošle sedmice objavio da su se golman i njegova supruga Anika razišli, navodno ubrzo nakon rođenja njihovog drugog sina krajem avgusta.

Ipak, važno je naglasiti da ni Manuel ni Anika nisu javno potvrdili da je došlo do rastanka. Njih dvoje venčali su se 2023. godine, a detalji njihovog odnosa za sada nisu zvanično poznati.

Povreda ga odvojila od terena, ali Nojer želi povratak

Podsetimo, Nojer je povređen 7. novembra, tokom pobede Bajerna nad Majncom rezultatom 2:1. Tada je zadobio delimično pokidanu tetivu u desnom stopalu, zbog čega ga prema prvim procenama očekuje pauza od šest nedelja do dva meseca.

Uprkos povredi, iskusni čuvar mreže ne odustaje od povratka na teren. Njegov ugovor sa Bajernom ističe na kraju sezone, posle koje bi, prema dosadašnjim najavama, trebalo da završi igračku karijeru.

1/5 Vidi galeriju Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ANNA SZILAGYI

Nojer zato želi da se oporavi i ponovo stane među stative tokom prolećnog dela sezone, pre nego što spusti zavesu na jednu od najuspešnijih golmanskih karijera u modernom fudbalu.