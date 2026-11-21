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Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je pred meč protiv IMT-a da bi sve osim pobede bio neuspeh za njegovu ekipu.

Fudbaleri Partizana će u nedelju od 15 časova gostovati u Loznici IMT-u u meču 16. kola Superlige Srbije.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

"Svi znamo šta nam znači svaka naredna utakmica. Sve osim pobede, za nas bi bio neuspeh u ovom trenutku. Tako se pripremamo i postavljamo pred meč uz sav respekt prema IMT-u, koji je četvrti na tabeli. Moramo da uhvatimo ritam pobeda. Oni su kao klub dosta porasli, veoma dobro rade sa mlađim kategorijama, dosta mladiih igrača izbacuju. Imaju dobrog, iskusnog trenera, koga znam dugo. Ipak, mi smo Partizan koji u svaku utakmicu treba ući sa namerom da će pobediti", rekao je Stanojević na današnjoj konferenciji za medije.

Dodao je da od igrača traži maksimum.

"Moramo više da se takmičimo. U Partizanu nije normalno kad ne pobediš. Ne sviđa mi se da se preko toga lako pređe. To me je u ovom periodu najviše iznenadilo. Moramo uvek da se takmičimo i da igramo na rezultat. Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta. Tako sam vaspitavan u Partizanu, tako razmišljam i želim na igrače to da prenesem. Ne možemo imati lagodan osećaj kad ne pobedimo u utakmici. Sve je to veliki neuspeh za Partizan", zaključio je Stanojević.