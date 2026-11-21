Fudbaleri Mančeseter sitija i Fulama odigrali su nerešeno 1:1, u utakmici 11. kola Premijer lige.
Fudbal
KRAJ JEDNE NEVEROVATNE SERIJE: Fulam posle 13 godina izbegao poraz od Mančester sitija
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Fulam je poveo golom Rodriga Muniza u 16. minutu, a izjednačenje i bod Sitiju doneo je Eliot Anderson u 57. minutu.
Siti je ovim remijem produžio niz bez pobede u Premijer ligi na četiri utakmice.
Za Fulam je ovaj rezultat prekinuo niz od 20 uzastopnih poraza protiv Sitija u svim takmičenjima, koji je trajao još od 2012. godine.
Ekipa Sitija je treća na tabeli Premijer lige sa 22 boda, dok je Fulam na 14. poziciji sa 11 osvojenih bodova.
(Beta)
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