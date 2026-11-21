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Crvena zvezda je ranije na svom terenu savladala Radnik sa 2:0. Golove za "crveno-bele" postigli su Osman Bukari u 58. i Mirko Ivanić u 90+3. minutu.

1/4 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Radnik, Super liga Srbije 21.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Prvom i drugom zonom sam zadovoljan, ali je fudbal igra u kojoj se mora postići gol. Imali smo mnogo šansi, ali nismo uspevali da stignemo do pogotka", izjavio je Rijera posle meča.

Crvena zvezda se nalazi na prvom mestu na tabeli SLS sa 46 bodova, dok je Radnik na šestoj poziciji sa 23.

"Biću ljut na samo jednog fudbalera, iako posmatram učinak kompletne ekipe, ali kada ne postignete pogodak tada ulazite u probleme. Nedostajalo nam je dosta fudbalera, ali uspeli smo da pobedimo i sada nastavljamo da se pripremamo za naredne izazove", zaključio je Rijera.

01:10 Rijera posle meča Zvezda - Radnik Izvor: Kurir