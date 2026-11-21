RIJERA POSLE POBEDE ZVEZDE NAJAVIO ŽESTOKU KRITIKU: Biću ljut na samo jednog fudbalera!
Crvena zvezda je ranije na svom terenu savladala Radnik sa 2:0. Golove za "crveno-bele" postigli su Osman Bukari u 58. i Mirko Ivanić u 90+3. minutu.
"Prvom i drugom zonom sam zadovoljan, ali je fudbal igra u kojoj se mora postići gol. Imali smo mnogo šansi, ali nismo uspevali da stignemo do pogotka", izjavio je Rijera posle meča.
Crvena zvezda se nalazi na prvom mestu na tabeli SLS sa 46 bodova, dok je Radnik na šestoj poziciji sa 23.
"Biću ljut na samo jednog fudbalera, iako posmatram učinak kompletne ekipe, ali kada ne postignete pogodak tada ulazite u probleme. Nedostajalo nam je dosta fudbalera, ali uspeli smo da pobedimo i sada nastavljamo da se pripremamo za naredne izazove", zaključio je Rijera.
Fudbaleri Crvene zvezde će u narednom, 17. kolu SLS gostovati Novom Pazaru, dok će Radnik dočekati Vojvodinu.