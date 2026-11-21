Kadeti Srbije su savladali Honduras sa 2:0 u utakmici prvog kola grupe L na SP (U17) u Kataru. Oba gola za Srbiju postigao je Tadija Samardžić, koji je proglašen za igrača utakmice.

Milutinović je bio uz Srbiju na duelu protiv Hondurasa, a odmah po završetku meča ušao je u svlačionicu da podeli radost sa "orlićima".

"Momci, mnogo mi je drago zbog vas. Vi verovatno ne znate ko sam ja, vodio sam razne selekcije na nekoliko šampionata. I da li znate šta sam im uvek govorio da je najvažnije? Da pobede? Ne. Da daju sve od sebe! Vi ste danas pokazali kako se bori za reprezentaciju", rekao je Milutinović, preneo je zvanični sajt FSS.