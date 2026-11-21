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"Imam potvrde svih 54 saveza članica u Africi da jednoglasno podržavamo Đanija", rekao je Motsepe na Generalnoj skupštini CAF-a u Nigeriji.

On je nakon toga pozvao prisutne da Infantinu upute ovacije, zahvalivši mu na obećanih 25 miliona dolara po nacionalnom savezu.

Sve to je iz drugog reda posmatrao Francuz Filip Dijalo, koji je Infantinov protivkandidat na izborima. Dijalo se pridružio aplauzu na koji je pozvao prvi čovek CAF-a.

"Tokom poslednjih pet godina (kao predsednik CAF-a) uverio sam se u njegovu iskrenu posvećenost... Đani, imaš podršku 54 afričke nacije da budeš naš kandidat", dodao je Motsepe, koji je ujedno i potpredsednik Fifa za Afriku.

Infantinovi protivkandidati su Dijalo i Japanac Kozo Tašima. Izbori se održavaju 18. marta.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Infantino je na funkciji predsednika od 2016. godine i bori se za četvrti mandat. Njegovi kritičari, predvođeni Evropskom fudbalskom unijom (Uefa), pokušavaju da ga smene otkako je u julu otkriven njegov plan o prodaji udela u prihodima od Svetskog prvenstva privatnim investitorima. Nakon oštrih reakcija javnosti, odustao je od tog projekta.

Šanse Infantina za reizbor su, međutim, porasle zahvaljujući planu Fifa da poveća finansijske doprinose savezima članicama sa deset miliona dolara u četvorogodišnjem periodu na 25 miliona dolara.

Glasovi 54 članice CAF-a od ukupno 211 nacionalnih saveza mogli bi biti presudni.

U trci sa tri kandidata, za pobedu u prvom krugu potrebna je dvotrećinska većina. Ako nijedan kandidat ne dostigne taj prag, kandidat sa najmanje glasova ispada, a u drugom krugu odlučuje prosta većina.

Deset članica Južnoameričke fudbalske konfederacije (CONMEBOL) potvrdilo je u petak svoju podršku Infantinu.

(Beta)