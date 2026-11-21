Fudbaleri Železničara pobedili su u Lučanima ekipu Mladosti rezultatom 4:0 (3:0) u utakmici 16. kola Superlige Srbije.
Fudbal
ŽELEZNIČAR RAZNEO MLADOST U LUČANIMA: Četiri komada za veliki skok Pančevaca na tabeli
Slušaj vest
Golove za Železničar postigli su Mirko Milikić u 7, Miloš Pantović u 30, Srđan Plavšić u 35. i Aleksa Kuljanin u 75. minutu.
Ekipa iz Pančeva se nalazi na trećem mestu na tabeli domaćeg šampionata sa 32 boda uz meč manje, dok je Mladost na devetoj poziciji sa 18.
Železničar će u narednom, 17. kolu SLS gostovati niškom Radničkom, dok će Mladost igrati u Beogradu protiv Čukaričkog.
(Tanjug)
Reaguj
Komentariši