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Golove za Lacio postigli su Tiđani Noslin u 25. u 68. i Davide Fratezi u 90. minutu.

Srpski fudbaler Nikola Štulić bio je na klupi za rezerve u timu Lećea, a u igru je ušao u 86. minutu. Njegov sunarodnik Ivan Ilić zbog povrede nije igrao za Leće.

Lacio je prvi na tabeli italijanskog prvenstva sa 32 boda, dok je Leće na 14. poziciji sa 10.

Fudbaleri Koma su na svom terenu savladali Kaljari sa 2:0 golovima Jakoba Ramona u 24. i Lukasa Da Kunje u 56. minutu.

Komo je četvrti na tabeli Serije A sa 26 bodova, dok se Kaljari nalazi na devetom mestu sa 16.

(Tanjug)