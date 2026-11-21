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Strelac jedinog gola na utakmici, vredan tri boda bio je Feliks Nmeča u 80. minutu.

Dortmund je upisao sedmu pobedu od početka šampionata i prvi je na tabeli sa 24 boda, odnosno ima dva boda više od Bajerna iz Minhena. Menhengladbah je poslednji tim lige sa samo četiri osvojena boda.

Fudbaleri Frajburga su gostima pobedili Elversberg sa 1:0, golom Igor Matanovića u 68. minutu.

Posle sedme pobede u sezoni, Frajburg je treći na tabeli sa 22 boda, dok je Elversberg osmi sa 13 bodova. Fudbaleri Lajpciga su kao gosti savladali Union Berlin sa 5:1.

Lajpcig je zabeležio sedum pobedu u nemačkom prvenstvu i četvrti je na tabeli sa 21 bodom, dok je Union Berlin na 16. mestu sa sedam bodova.

Antonio Nusa je doneo vođstvo Lajpcigu u 18. minutu sa penala, a izjednačio je Mišel Ebišer u 41. minutu i tim rezultatom su ekipe otišle na odmor.

U nastavku, pobedu Lajpcigu doneli su Romulo u 50, Brajan Gruda u 72, Roko Rajc u 76. i Ridle Baku u 89. minutu.

Bajer Leverkuzen je na svom terenu pobedio Paderborn sa ubedljivih 4:0. ; Afonso Moreira je golovima u 14. i 47. minutu doneo prednost Leverkuzenu od 2:0, a pobedu domaćeg tima potvrdili su Partik Šik pogotkom u 51. i Ezekijel Fernandes u 59. minutu.

Ekipa Bajera je peta na tabeli sa 19 bodova, dok je Paderborn na 14. mestu sa deset bodova na svom kontu.

Ajntraht je na svom terenu pobedio Hofenhajm sa 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Džonatan Burkart u 25. minutu. Tim iz Frankfurta je sedmi tim na tabeli sa 15 bodova, dok je Hofenhajm deseti sa tri boda manje.

(Beta)