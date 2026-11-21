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Čelsi je poveo pogotkom Emanuela Emege u 25. minutu, ali je Lids do kraja meča preokrenuo rezultat golovima Noe Okafora u 28. i 59. minutu, Dominika Kalvert-Luina sa penala u 53. i Brendena Aronsona u prvom minutu nadoknade.

Lids je, posle četvrte pobede, šesti na tabeli sa 17 bodova, dok je Čelsi pao na osmo mesto i ima bod manje.

Fudbaleri Bornmuta su kao domaćini pobedili Notingem Forest sa 2:0. Strelci su bili Evanilson u 19. i Džastin Klajvert u trećem minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

Bornmut trenutno četvrti na tabeli sa 18 bodova, dok je Notingem na 17. poziciji sa devet osvojenih bodova.

Istim rezultatom slavio je i Totenhem kao domaćin protiv Ipsviča. Golove su postigli Luka Vilijams-Barnet u 15. i Dominik Solanke u 51. minutu.

Totenhem je deveti na tabeli sa 15 bodova, dok je Ipsvič 16. sa 11 bodova.

Na utakmici Aston Vile i Sanderlenda nije bilo golova, dok je Koventri na svom terenu pobedio Kristal Palas sa 3:2.

Aston Vila je 11. na tabeli sa 14 bodova, Koventri ima dva boda manje na 13. mestu, Sanderlend je 18. sa devet, dok je Kristal Palas poslednji sa sedam osvojenih bodova.

(Tanjug)