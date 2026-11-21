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Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je istorijsku prvu pobedu na Svetskom prvenstvu, savladavši selekciju Hondurasa rezultatom 2:0.

Posle meča oglasio se selektor "orlića" Igor Matić:

1/5 Vidi galeriju Igor Matić Foto: Kurir Sport, Fss, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Istorijsko učešće i istorijska pobeda. Prva na Svetskom prvenstvu. Što se tiče same utakmice, nisam zadovoljan igrom u prvom poluvremenu. Ušli smo u meč sa nekim grčom, verovatno je na to uticao mali pritisak, sama prva utakmica na ovako velikom takmičenju. Negde nas je sputalo sve to da pokažemo više. Na poluvremenu smo se dogovorili da igramo ono što treniramo. Napravili smo jednu izmenu, ušao je Tadija, postigao dva gola, praktično je rešio utakmicu. Kad se sve sabere i oduzme, moram da budem zadovoljan, jer smo pobedili jednog dobrog rivala. Na mene su ostavili bolji utisak od onog kada smo radili video-analize - rekao je Igor Matić, selektor Orlića.

Otkrio je Matić i šta je rekao igračima na poluvremenu.

- Rekao sam momcima da gore od onoga što smo pokazali u prvom delu ne možemo. Dve godine smo zajedno, možemo i moramo bolje, morate da se opustite i da uživate u ovom ambijentu. Onda dolazi i igra, a iz bolje igre i rezultat. Važno je da ostavimo dobar utisak i kroz igru, a verujem da će iz meča u meč ona biti sve bolja. Nisam čovek euforije, malo ćemo ovo da proslavimo, ali odmah krećemo sa pripremom za drugi meč protiv reprezentacije Japana.

Značila im je podrška.

- Hvala svima što su došli u Katar, hvala medijima, hvala svima. Nas 36 ovde predstavlja Srbiju i mi smo jedan tim. Pozdravljam i navijače u Srbiji, znam mnogo ljudi koji će biti uz nas. Mogu da im obećam da ćemo biti bolji iz meča u meč.

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