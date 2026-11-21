Fudbaleri Novog Pazara pobedili su u Beogradu ekipu OFK Beograda sa 2:0, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.
Fudbal
PAZARCI ZAPALILI BEOGRAD: Novi Pazar za pola sata srušio OFK Beograd i odneo ceo plen
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Novi Pazar je poveo već u trećem minutu golom Jovana Marinkovića, a na 2:0 je povisio Dominik Sadi u 30. minutu.
Deset minuta posle drugog gola Pazara, OFK Beograd je ostao sa igračem manje na terenu pošto je Hamed Aderoju dobio crveni karton.
Novi Pazar je upisao šestu pobedu u domaćem šampionatu i trenutno je sedmi na tabeli sa 22 boda, dok je OFK Beograd na 12. mestu sa 11 osvojenih bodova.
U narednom kolu, Novi Pazar dočekuje Crvenu Zvezdu, a OFK Beograd ide u goste Železničaru.
(Beta)
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