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Fudbaleri PSV-a deklasirali su NEC u Najmehenu rezultatom 4:1 u meču 13. kolu holandske Eredivizije.

Bio je to duel dvojice iskusnih srpskih reprezentativaca, Dušana Tadića i Filipa Kostića, a veliku pobedu odneo je Kragujevčanin.

1/8 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kostić je počeo meč u timu "Filipsovaca", nakon što je zbog povrede propustio mečeve reprezentacije Srbije u Ligi nacija i odmah postigao gol.

Već u 14. minutu je započeo goleadu, a nadovezao se hrvatski as Ivan Perišić 10 minuta kasnije.

U 42. minutu je Kaplan autogolom doneo 0:3, a "poker" golova PSV-a kompletirao je Ruben van Bomel u 64.

Utešni gol za NEC, za koga je ceo meč odigrao Dušan Tadić, postigao je Linsen u 74. minutu.

PSV se učvrstio na prvom mestu na tabeli sa 29 bodova, četiri više i utakmicom više od drugoplasiranog Fejenorda.

NEC je na 11. poziciji sa 14 osvojenih bodova.

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