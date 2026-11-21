Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su u gostima ekipu Nice rezultatom 3:2 (2:1) u utakmici 11. kola francuskog prvenstva.
Fudbal
PSŽ SLAVIO NAD NICOM, ALI DOŽIVEO ŠOK: Due se srušio na teren, pa na nosilima iznet sa utakmice
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Golove za PSŽ postigli su Seni Majulu u 31. (penal), Dezire Due u 32. i Feran Tores u 85. minutu.
Strelci za Nicu bili su Mohamed Amura u 8. i Ali Abdi u 90+5. minutu.
Meč je obeležila teška povreda Dezirea Duea. Mladi fudbaler PSŽ-a je u 39. minutu pao na travu držeći se za desno koleno, a potom je na nosilima iznet sa terena.
Fudbaleri PSŽ-a su prvi na tabeli francuskog prvenstva sa 26 bodova, dok je Nica na šestoj poziciji sa 17.
(Tanjug)
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