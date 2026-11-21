Aleksandar Mitrović se vratio u formu postigavši het-trik u pobedi Al Rajana nad Al Šahanijom rezultatom 5:3.
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PONOVO RADI GOL MAŠINA: Het-trik Aleksandra Mitrovića! (VIDEO)
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Aleksandar Mitrović se vraća u golgetersku formu, pošto je postigao je het-trik u pobedi Al Rajana nad Al Šahanijom rezultatom 5:3.
Za iskusnog centarfora ovo je bila najefikasnija partija u dosadašnjem toku sezone, koju su mu u velikoj meri obeležile povrede.
Aleksandar Mitrović u dresu Al Rajana Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Noushad Variyattiyakkal / Zuma Press / Profimedia, NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia
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Prvi pogodak protiv Al Šahanije postigao je u 24. minutu, drugi u samoj završnici prvog poluvremena, dok je het-trik kompletirao u 55. minutu, realizacijom jedanaesterca.
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