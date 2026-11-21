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Fudbaleri Rome deklasirali su Parmu na gostovanju rezultatom 5:1, a apsolutni junak utakmice bio je Donijel Malen, koji je postigao čak četiri gola!

Holanđanin je načeo mrežu domaćina u 39. minutu, ali je Parma preko Elfehea u 54. uspela da izjednači na 1:1.

1/6 Vidi galeriju Roma - Slovan Foto: Roberto Ramaccia / Sipa USA / Profimedia

Ipak, usledio je pravi šou Malena. Napadač Rome ponovo je pogodio u 68. minutu, a Mora je samo tri minuta kasnije povećao prednost na 3:1. Malen je u 77. minutu kompletirao het-trik, da bi u 90. minutu postavio konačnih 5:1 i zaokružio fantastičnu partiju.

Roma je ovom pobedom stigla do 28 bodova i preuzela drugo mesto na tabeli, sa dva boda više od Intera, koji ima utakmicu manje. Parma je ostala na 17. poziciji sa osam bodova.

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