Donijel Malen je bio junak utakmice, postigavši četiri gola u pobedi Rome nad Parmom rezultatom 5:1.
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MALEN UNIŠTIO PARMU! Četiri gola Holanđanina u goleadi Rome!
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Fudbaleri Rome deklasirali su Parmu na gostovanju rezultatom 5:1, a apsolutni junak utakmice bio je Donijel Malen, koji je postigao čak četiri gola!
Holanđanin je načeo mrežu domaćina u 39. minutu, ali je Parma preko Elfehea u 54. uspela da izjednači na 1:1.
Roma - Slovan Foto: Roberto Ramaccia / Sipa USA / Profimedia
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Ipak, usledio je pravi šou Malena. Napadač Rome ponovo je pogodio u 68. minutu, a Mora je samo tri minuta kasnije povećao prednost na 3:1. Malen je u 77. minutu kompletirao het-trik, da bi u 90. minutu postavio konačnih 5:1 i zaokružio fantastičnu partiju.
Roma je ovom pobedom stigla do 28 bodova i preuzela drugo mesto na tabeli, sa dva boda više od Intera, koji ima utakmicu manje. Parma je ostala na 17. poziciji sa osam bodova.
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