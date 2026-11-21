Arsenal je remizirao sa Njukaslom 2:2, čime je prekinut niz od pet pobeda u Premijer ligi. Saznajte detalje sa utakmice.
premijer liga
ARSENAL PROSUO POBEDU! Spektakularan remi sa Njukaslom, prekinut niz Artetinih izabranika!
Slušaj vest
Fudbaleri Arsenala remizirali su sa Njukaslom rezultatom 2:2 u gostima, u utakmici 11. kola Premijer lige, čime su prekinuli niz od pet uzastopnih prvenstvenih pobeda.
„Svrake“ su povele u 49. minutu preko Barnsa, a Tijao je u 62. duplirao prednost domaćina. Ipak, Arsenal se nije predavao, pa je Eze u 33. minutu prethodno doneo prednost gostima, dok je Madueke u 78. postavio konačnih 2:2.
Arsenal - Bornmut Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Arsenal je tako propustio priliku da nastavi pobednički niz, ali ostaje lider Premijer lige sa 28 bodova, šest više od Mančester sitija i Brajtona, koji ima utakmicu manje.
Njukasl se nalazi na 12. mestu sa 13 osvojenih bodova.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši