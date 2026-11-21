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Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije na sjajan način započela je nastup na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Kataru, pošto je u prvom kolu savladala Honduras rezultatom 2:0.

Junak pobede „orlića“ bio je 17-godišnji Tadija Samardžić, koji je u igru ušao na poluvremenu, a zatim sa dva ekspresna pogotka rešio pitanje pobednika.

Tadija Samardžić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posebnu pažnju privlači činjenica da je Tadija mlađi brat Lazara Samardžića, fudbalera italijanske Atalante i reprezentativca Srbije. Talentovani napadač trenutno nastupa za omladinski pogon nemačke Arminije iz Bilefelda.

Baš kao i njegov stariji brat, Tadija je rođen u Berlinu i poseduje dvojno državljanstvo, odnosno pasoše Srbije i Nemačke. Imao je mogućnost da obuče dres nemačke reprezentacije, ali je odlučio da svoju fudbalsku budućnost gradi pod zastavom Srbije.

Savet od brata

Posle sjajnog debija na Mundijalitu, mladi napadač otkrio je i kakve je savete dobio od starijeg brata Lazara, koji mu je očigledno bio velika podrška pred početak šampionata.

„Rekao mi je da budem svoj, da verujem u sebe, da igram svoju igru i da će biti sve kako treba. Veruje da ću kao napadač postizati golove i pomoći reprezentaciji da napravi dobre rezultate“, poručio je Tadija.