Golman Arsenala David Raja morao je da napusti teren zbog povrede levog ramena tokom utakmice Premijer lige protiv Njukasla koja je završena remijem 2:2.
Fudbal
DRAMA U ARSENALU: Raja se povredio i zabrinuo sve na Emirejtsu
Slušaj vest
Ovo se dogodilo u trenutku kada branioca titule prvaka Engleske očekuje serija teških utakmica.
Raja se po svemu sudeći povredio prilikom pada na travu nakon duela sa napadačem Njukasla Vilijamom Osulom, pošto je uhvatio loptu posle kornera.
Španski reprezentativac delovao je kao da trpi bolove dok mu se ukazivala pomoć, a teren je napustio u pratnji člana lekarskog tima Arsenala.
U naredne dve i po nedelje, Arsenal očekuju dueli protiv Borusije Dortmund i Real Madrida u Ligi šampiona, dok ga između tih mečeva u domaćem prvenstvu očekuju mečevi sa Mančester sitijem, Brentfordom i Totenhemom.
(Beta)
Reaguj
Komentariši