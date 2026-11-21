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AEK je u 11. kolu grčke Superlige savladao Kalamatu u gostima rezultatom 1:0, ali je pobeda Atinjana ostala u senci incidenta u kojem je glavni akter bio srpski trener Marko Nikolić.

Do drame je došlo u završnici utakmice, kada je Nikolić burno reagovao na svog golmana Tomasa Strakošu, zamerivši mu što navodno nije izbacio loptu iz igre. Glavni sudija nije imao razumevanja za njegov protest i pokazao mu je direktan crveni karton.

1/7 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski stručnjak nije mirno prihvatio odluku, već se dugo raspravljao sa četvrtim sudijom, uz žestoke reči i uvrede. Ipak, kada je konačno napuštao teren, dočekale su ga ovacije i skandiranje navijača AEK-a.

Zanimljivo, isključenje se dogodilo neposredno nakon što je Mijat Gaćinović ušao u igru umesto Luke Jovića.

Pobedu AEK-a pokvarila je i povreda Kevina Arijage, koji je u 63. minutu iznet sa terena i prebačen u bolnicu nakon što je prilikom jednog duela nezgodno pao na rame.

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