Žestoka tuča navijača Crvene zvezde i Partizana dogodila se u autobusu na liniji 47, uz materijalnu štetu i bekstvo navijača pre dolaska policije.
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JEZIVO! Žestoka tuča navijača Zvezde i Partizana - evo u kom autobusu i gde su se sukobili!
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U subotu oko 16.00 u autobusu gradskog prevoza na liniji 47 (Slavija - Resnik) odigrala se prava drama, pošto je došlo do tuče navijača u Crnotravskoj ulici, nezvanično saznaje "Telegraf".
U autobusu se u tom trenutku nalazilo nekoliko navijača Crvene zvezde, a kada je autobus stao na stajalište u pomenutoj ulici, u njega je ušlo nekoliko pristalica Partizana.
Prema rečima putnika, tada je upaljena i jedna baklja, koja je ubačena u autobus. Nastala je opšta tuča, posle čega je na povike da na lice mesta dolazi policija, veliki broj navijača izašao iz autobusa i pobegao u nepoznatom pravcu.
Oni su uspeli da se udalje pre dolaska policijskih organa, a na autobusu je načinjena i materijalna šteta.
Istraga je u toku...
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