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U subotu oko 16.00 u autobusu gradskog prevoza na liniji 47 (Slavija - Resnik) odigrala se prava drama, pošto je došlo do tuče navijača u Crnotravskoj ulici, nezvanično saznaje "Telegraf".

U autobusu se u tom trenutku nalazilo nekoliko navijača Crvene zvezde, a kada je autobus stao na stajalište u pomenutoj ulici, u njega je ušlo nekoliko pristalica Partizana.

Prema rečima putnika, tada je upaljena i jedna baklja, koja je ubačena u autobus. Nastala je opšta tuča, posle čega je na povike da na lice mesta dolazi policija, veliki broj navijača izašao iz autobusa i pobegao u nepoznatom pravcu.

Oni su uspeli da se udalje pre dolaska policijskih organa, a na autobusu je načinjena i materijalna šteta.

Istraga je u toku...

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