REAL PREŽIVEO DRAMU NA BERNABEU! Mbape tragičar, a onda je rezervista spasao Murinjov tim!
Real Madrid je izbegao neprijatan kiks na "Santijago Bernabeuu" i posle preokreta savladao Seltu rezultatom 2:1 u 13. kolu španske LaLige. Junak Madriđana bio je rezervista Karlos Espi, koji je pogodio u 85. minutu i doneo svom timu važna tri boda.
Gosti iz Viga šokirali su domaćina već u šestom minutu, kada je Pablo Duran zatresao mrežu Tiba Kurtoue. Real je pokušavao da pronađe put do izjednačenja, ali je Kilijan Mbape propustio veliku priliku u završnici prvog poluvremena, pošto je u 38. minutu promašio penal.
Kazna za promašaj ipak nije stigla. Džud Belingem je u 66. minutu, posle akcije Vinisijusa Žuniora i Mbapea, poravnao rezultat i vratio nadu domaćim navijačima.
Kada se činilo da bi Selta mogla da odnese bod iz Madrida, na scenu je stupio Espi. Posle pokušaja glavom koji je Radu odbranio, rezervista Reala najbolje se snašao pred golom i iz odbitka u 85. minutu pogodio za veliki preokret.
Real je tako stigao do 33. boda i ponovo se izjednačio sa Barselonom na vrhu tabele, s tim da katalonski klub tek treba da odigra svoj meč sa Viljarealom. Selta je ostala na 13. mestu sa 13 bodova.