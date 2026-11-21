Slušaj vest

Real Madrid je izbegao neprijatan kiks na "Santijago Bernabeuu" i posle preokreta savladao Seltu rezultatom 2:1 u 13. kolu španske LaLige. Junak Madriđana bio je rezervista Karlos Espi, koji je pogodio u 85. minutu i doneo svom timu važna tri boda.

Gosti iz Viga šokirali su domaćina već u šestom minutu, kada je Pablo Duran zatresao mrežu Tiba Kurtoue. Real je pokušavao da pronađe put do izjednačenja, ali je Kilijan Mbape propustio veliku priliku u završnici prvog poluvremena, pošto je u 38. minutu promašio penal.

1/4 Vidi galeriju Real Madrid - Real Sosijedad, La Liga 26.8.2026 Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kazna za promašaj ipak nije stigla. Džud Belingem je u 66. minutu, posle akcije Vinisijusa Žuniora i Mbapea, poravnao rezultat i vratio nadu domaćim navijačima.

Kada se činilo da bi Selta mogla da odnese bod iz Madrida, na scenu je stupio Espi. Posle pokušaja glavom koji je Radu odbranio, rezervista Reala najbolje se snašao pred golom i iz odbitka u 85. minutu pogodio za veliki preokret.