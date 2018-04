RADNIČKI IZ NIŠA ODGOVORIO VOŠI: Trener Vojvodine mrzi srpski fudbal!

"FK Radnički je imao i više nego dobre odnose sa Vojvodinom, koji su sada očigledno narušeni dolaskom trenera Ilije Stolice u novosadski klub. Isto to se već desilo i kada je gospodin Stolica bio šef stručnog štaba Voždovca. Osim Radničkog, gospodin Stolica je do sada u više navrata u medijima 'targetirao' i optuživao i Crvenu zvezdu, koja je, kao i Radnički, u vrhu tabele Superlige Srbije", navodi se u saopštenju Radničkog.

Radnički je naveo da Stolica napada svaki klub koji se nalazi u vrhu tabele.

"To pokazuje da on generalno mrzi srpski fudbal za koji je rekao da je u blatu, a on konstantnim napadima na one koji igraju bolji i kvalitetniji fudbal od njegovog tima, njih neargumentovano valja po tom blatu. Očigledno je da on ne može da prihvati poraz od boljih, a ima i neki poseban vid ličnog animoziteta prema Radničkom iz Niša", piše u saopštenju.

Fudbalski klub Vojvodina juče je izrazio nezadovoljstvo sudjenjem Bojana Nikolića na utakmici protiv Radničkog u Nišu u Super ligi, koja je u subotu završena remijem 1:1. Vojvodina je navela da je u tom meču "brutalno i namerno oštećena". Njen trener Ilija Stolica, nezadovoljan sudjenjem, napustio je klupu u toku utakmice, kada je njegova ekipa ostala sa desetoricom igrača.

Radnički je naveo da je to saopštenje, u kome se "na najgori način iznosi niz optužbi na niški klub" kreirao Stolica.

"(Saopštenje) je takvog nivoa da je Radničkom ispod časti da ga komentariše", navodi se.

Radnički je saopštio da veruje u sudijsku organizaciju i fudbalske organe Srbije "i da će srpski fudbal biti unapredjen u svakom smislu".

"U svakom slučaju Radnički želi da na konstruktivan način doprinese razvoju srpskog fudbala, a ne da ga kao neki neargumentovano napadamo, jer nam to tako trenutno odgovara", navodi se u saopštenju.

kurir.rs / Beta

foto: FK Radnički Niš

Kurir

Autor: Kurir