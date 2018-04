(VIDEO) JOŠ JEDNA POBEDA I TITULA: Crvena zvezda majstorijama Adžića i Radonjića savladala Čukarički

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ubedljivim rezultatom ekipu Čukaričkog na stadionu Rajko Mitić. Prvo poluvreme je prošlo bez nekih većih prilika. Osim u uvodnih 15 minuta igre, ostatak prvog poluvremena je bio veoma monoton.

U nastavku oba kluba su podigla nivo igre, spustila gard i krenuli na pobedu. Zvzeda je golom Bena uspela da dođe do prednosti, a nekoliko minuta kasnije crveni karton za Čuku je praktično rešio pitanje pobednika.

Igra gostiju je nakon toga skroz pukla, a majstorijama Radonjića i Adžića crveno-beli su uspeli da stignu do ubedljive pobede. Jedan pogrešan potez Rodića u poslednjim sekundama meča koštao ga je isključenja, ali to nije uticalo na konačan rezultat.

Ukoliko Partizan sutra ne pobedi na svom terenu, Crvena zvezda će postati šampion. U slučaju da Partizan slavi, kao što se i očekuje, u narednom kolu crveno-beli će imati priliku da ''overe'' trofej šampiona Srbije.

TOK MEČA:

DRUGO POLUVREME:

90. minut - CRVENI KARTON - Rodić zbog nesmotrenog faula mora da izaže iz igre.

83. minut - GOOOOL - Nova majstroija. Luka Adžić pogađa iz slobodnjaka.

83. minut - Petar Bojić je izašao iz igre, na teren je ušao Teić.

79. minut - Milijaš ulazi u igru umesto strelca prvog gola Bena.

76. minut - GOOOOL - Nemanja Radonjić je posle nekoliko finti postigao prelep pogodak za još veću prednost Crvene zvezde.

72. minut - Prvi žuti karton za Zvezdu. Milan Rodić je kažnjen kartonom zbog prekršaja nad Belakovićem.

69. minut - CRVENI KARTON - Đorđe Đurić je dobio drugi žuti karton i morao je da izađe iz igre. Čukarički će do kraja igrati sa igračem manje.

67. minut - Iz igre izlazi Milojević, sin trenera Crvene zvezde, u igru je ušao Belaković.

64. minut - Šut Račića je završio preko prečke gola Čukaričkog. Babić izlazi iz igre zbog povrede, u igru je ušao Frimpong.

61. minut - GOOOOOL - Ben je pogodio na asistenciju Luke Adžića koji je odradio najveći deo posla. Adžić je ušao u igru na poluvremenu. Sjajan potez Milojevića.

59. minut - Sjajna šansa na drugo strani. Ovusu je šutnuo sa nekih 20. metara, lopta je prešla preko prečke.

55. minut - NAJBOLJA šansa do sada! Ben je centrirao, Krstičić se ubacio iz drugog plana, šutirao glavom - tik pored stative!

50. minut - Velika bakljada Delija na severu, ali sudija ipak nije odlučio da prekine meč. Dim je potpuno spustio vidljivost na terenu na minimum.

49. minut - Nemanja Belić je dobio žuti karton.

48. minut - Prvi šut na utakmici u okvir gola. Ben je sa nekih 25 metara iz prekida šutirao direktno u gol, ali je Belić bio na licu mesta.

46. minut - Luka Adžić je ušao u igru umesto Slavoljuba Srnića.

PRVO POLUVREME:

45. minut - Poluvreme je završeno u slabom ritmu, kako je uglavnom bilo od 20. minuta.

35. minut - Olična šansa za Čukarički, ali šut Drinčića je završio nebu pod oblake. Šansa je bila veoma izgledna.

31. minut - Korner za Zvezdu sa leve strane, dobar centaršut Radonjića, ali loptu izbacuje iz kaznenog odbrana Čukaričkog.

21. minut - Ritam igre je drastično opao posle startnog naleta Zvezde. Čuka dobro parira domaćinu.

11. minut - Uroš Račić je centrirao oštro po zemlji sa desne strane, Pešić je bio najbliži lopti i golu, ali nije uspeo da zahvati loptu kako treba. Spetljao se!

10. minut - Radonjić nije uspeo da iskontroliše loptu, ona stiže do Stojkovića koji šutira iz naleta, ali pored gola.

5. minut - Višeminutni prekid zbog povrede Borjana.

3. minut - Prva šansa za Zvezdu. Krstičić je centritao iz kornera, Rodić je šutnuo sa ivice peterca, ali je lopta pogodila jednog igrača crveno-belih i odbila se izvan šesnaesterca.

Crveno-beli su lideri sa 45 bodova, dok su "brđani" šesti sa 26.

SASTAVI:

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević od prvog minuta ukazao je šansu Račiću.

Crvena zvezda: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Rodić - Račić, Krstičić - Ben, Srnić, Radonjić - Pešić;



Čukarički: Belić - Stevanović, Đurić, Puškarić, Bogosavac - Drinčić, Kopitović - Milojević, Kajević, Belaković - Bojić;

Oba njihova ovosezonska duela dobila je Zvezda, 3:0 kao domaćin i 2:1 kao gost.

Milojević: Gledamo samo sebe

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da ne želi da kalkuliše i razmišlja o učinku Partizana, već da njegova ekipa treba da osvoji još šest bodova ukoliko želi da postane novi šampion Srbije.

"Ne gledamo na drugu stranu. Rekao sam i ranije da nam trebaju još dve pobede u plej-ofu, šest bodova, to nas interesuje. U plej-ofu imate 21 bod, nas interesuje samo naša igra. Ne obaziremo se na protivnika. Šta god da se desi, moramo da radimo, imamo mnogo igrača koji treba da igraju. Hoću da završimo kako smo krenuli. Ne razmišljamo o tome. Ispred nas imamo pet utakmica i pet finala i igrači treba da budu koncentrisani na to što treba da urade", rekao je Milojević.

Upitan da li se oseća uzbuđenje u ekipi, s obzirom na to da crveno-belima fale još dve pobede do šampionske titule, Milojević je odgovorio potvrdno.

"Kad bih rekao da se ne oseća...Oni to znaju, treba da budu profesionalni i profesionalno odradjuju svaki trening. Fudbal je danas i sutra. Novi izazov, ispred nas je samo Čukarički. Crta se uvek podvlači na kraju i tako treba gledati na stvar. Ja neću da dozvolim euforiju i ne primećujem je. Interesuje me samo prva naredna utakmica", rekao je on.

Lalatović: O Zvezdi ne treba trošiti reči

Trener Čukaričkog Nenad Lalatović ističe da njegove fudbalere očekuje veoma težak zadatak protiv Crvene zvezde, koju je opisao kao "skoro nepobedivu", ali da će uraditi sve da naprave iznenađenje.

"O Crvenoj zvezdi ne bi trebalo previše trošiti reči, to je, u ovom trenutku, naš najbolji tim. Skoro su nepobedivi. Imaju ogroman fond jako kvalitetnih igrača, što su dokazali ovogodišnjim partijama. Nema sumnje da su favoriti, a mi ćemo dati sve od sebe da se pred zvezdaškom publikom predstavimo u što boljem svetlu. Međutim, teško je pobediti sada već novog šampiona Srbije", rekao je Lalatović.

