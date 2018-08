ZA I PROTIV VIDEOTEHNOLOGIJE Miloje i Marko: VAR ubija fudbal!

Tako trener Crvene zvezde Vladan Milojević i trener mađarskog Videotona i nekada šef stručnog štaba Partizana Marko Nikolić na ovu temu nemaju mnogo pozitivnog da kažu.



- Fudbal, bar u jednom delu svoje suštine, mora da sačuva duh starih vremena. Ima draži u tome da se danima posle utakmice komentariše neka sporna situacija. Drastično opada ritam kada sudija na svakih pet minuta prekida igru da bi pogledao snimak. Često i zbog neke sitnice - rekao je Vladan Milojević za Mondo i dodao:



- Možda bi sve delovalo dinamičnije da treneri imaju pravo na 'čelendž'. Mislim da VAR povećava mogućnost greške jer se sudije opuste znajući da će svaka loša odluka imati priliku za popravni.

Marko Nikolić sličnog je stava i smatra da fudbal uvođenjem video tehnologije gubi na nekim suštinskim stvarima.



- Nisam pobornik tehničkih inovacija jer fudbal sa tim pomagalima gubi draž i ono esencijalno u sebi - bio je kratak, ali i hirurški precizan Marko Nikolić.

Ipak, obojica će se moguće već ove sezone susresti sa VAR u evropskim takmičenjima pošto UEFA razmatra mogućnost uvođenja video tehnologije od četvrtfinala Lige šampiona i Lige Evrope, a Nikolićevi i Milojevićevi momci već su obezbedili mesto u grupnoj fazi jednog od ova dva takmičenja.





Nemac nema dilemu

Lev zadovoljan

Tokom Svetskog prvenstva VAR je bio jedna od centralnih tema, a pozitivno mišljenje o ovoj tehnologiji dao je tokom Mundijala i selektor Nemačke Joakim Lev.

- Potpuno podržavam VAR i mislim da on na ovom turniru dobro funkcioniše. On je potreban da se autoritet sudije na terenu ne bi dovodio u pitanje. Apsolutno podržavam ovaj sistem i on zaista radi - rekao je Lev novinarima.