VRANJEŠ JE TOLIKO ODLEPIO ZA KARLEUŠOM DA JE POČEO DA JE KOPIRA! Fudbaler fotkom šokirao region: NAPUMPAO USTA zbog JK?!

Velika prašina se podigla nakon što su u javnost procurile eksplicitne fotografije Jelene Karleuše koje je navodno slala fudbaleru Ognjenu Vranješu, kao i šokantna prepiska supruge Duška Tošića i fudbalera iz Bosne i Hercegovine.

Od tog momenta javnost prati svaki korak fudbalera Anderlehta, koji je pre dovođenja u vezu sa Karleušom u našoj zamlji bio prilično anoniman. Njegove objave na društvenim mrežama privlače veliku pažnju. Nakon što je objavio fotografiju na kojoj su mu usne izgledaju drugačije, povela se velika polemika... Mnogi smatraju da je fudbaler inspirisan Karleušom rešio da napumpa usta.

foto: Instagram

"Ognjen je uvek pričao da mu je gornja usna znatno tanja od donje, te da bi želeo da je malo koriguje, jer ga to nervira. Ne znam da li je ubrizgavao neki hijaluron, ili nešto slično, ili je samo povećavao usne u fotošopu na svom telefonu, ali primetio sam i ja da su mu na slikama, koje redovno kači na Instagramu, usne dosta deblje. Naročito ta gornja, koja je inače uvek bila tanka", rekao je za "Alo" izvor blizak fudbaleru Anderlehta.

foto: Profimedia

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir