UŽIVO, KURIR TV Partizan - Proleter (19.00), meč u znaku oproštaja Saše Ilića!

Biće to poslednji meč dugogodišnjeg kapitena crno-belih Saše Ilića na ovom stadionu i prava prilika da se navijači oproste od igrača koji je oborio mnoge klupske rekorde i obeležio jednu uspešnu epohu.

Domaći tim je ove sezone zabeležio devetnaest pobeda, uz devet remija i osam poraza, pa sa 39 bodova na svom kontu trenutno zauzima 3.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti savladali ekipu Vojvodine, a rezultat je bio 1:2. Gosti su ove sezone ostvarili deset pobeda, uz jedanaest remija i petnaest poraza, pa sa 22 boda na svom kontu trenutno zauzimaju 7.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini poraženi u duelu sa ekipom Crvene zvezde, a rezultat je bio 0:1. Ove sezone su se sastajali dva puta, prvi put u Novom Sadu kada je ekipa Partizana slavila rezultatom 0:1, a drugi put u Beogradu kada je isti tim ponovo slavio, ovoga puta rezultatom 3:0.

Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević najveći deo svog obraćanja uoči susreta sa Novosađanima posvetio je Saši Iliću za koga je rekao da je poseban i da je i u ovim godinama važan deo tima:

‘’Takmičarski nam predstoji još jedna bitna utakmica, jer želimo da probamo da ostanemo na trećem mestu, ipak sve ostaje upisano u istoriji. Bez obzira što niko nije zadovoljan ovom sezonom, ipak je bolje biti treći nego četvrti. Naravno, sutrašnji meč će biti u znaku našeg kapitena, koji sve to zaslužuje. Svi znate koji značaj ima Saša Ilić za klub poslednjih decenija. Biće u startnoj postavi i igraće koliko može. Imaće tim oko sebe, a mi ćemo probati da pobedimo. Siguran sam da i on ima želju da se od svog stadiona oprosti pobedom. On je pokazao u ovom periodu da itekako doprinosi timu, jer kad god je igrao mi smo pobeđivali. Hoću da naglasim da ovo nije oproštaj Saše od Partizana, jer imamo u četvrtak finale Kupa Srbije i tu računamo na njega. Ovo je oproštaj od stadiona, a oproštajnu utakmicu treba da igra i da je organizuje klub, gde ćemo imati pun stadion i pravog protivnika, da sve to bude kako treba. Ljudi da imaju u glavi da ovo nije oproštaj od Saše. Retko, retko se dešavaju takvi igrači. Mi smo u situaciji da nam klinci odlaze rano i teško je očekivati da neki igrač provede celu karijeru u Partizanu. A treba i trajati do 41.godine, treba posebna genetika, mentalni sklop. Mnogo je izdržao Saša ovde, to nije bilo lako, treba sve to podneti i opstati. Samo on zna kako je to, to ne može svako. Sigurno da ćemo imati par promena u timu, to smo praktikovali dva meseca. Bilo je neophodno da neke igrače odmaramo, neke štedimo, tako da će to biti praksa i za sutra. Imamo dva tima na raspolaganju, nema povređenih, deluje dobro i povreda Đoleta Ivanovića koji je trenirao juče. Imamo prostora za kombinovanje.’’

Meč 37.kola Super lige Srbije između Partizana i Proleterea igra se danas, u nedelju 19.maja 2019.godine, sa početkom u 19:00 časova

