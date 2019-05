TERZIĆ OTKRIO ZVEZDIN DUG: Ovo je uspešna sezona kojom smo potvrdili apsolutnu dominaciju u srpskom fudbalu!

Crveno-beli su osvojili šampionsku titulu, obezbedili su istorijski plasman u Ligu šampiona, ali na kraju poraženi od Partizana u finalu nacionalnog kupa.

- Crvena zvezda iza sebe ima još jednu izuzetno uspešnu godinu. Svakodnevno smo naporno radili kako bismo danas mogli da kažemo da smo ponosni na stanje u klubu. Iz godine u godinu podižemo klub na evropski nivo, a godina za nama je najbolji dokaz toga. Ove sezone smo napravili najveći sportski uspeh još od vremena osvajanja Kupa šampiona. Uspeli smo da zadržimo uspešan stručni štab i gro tima sa kojim smo obezbedili plasman u Ligu šampiona. U ekstremno kvalitetnoj grupi smo imali ozbiljnu ulogu o čemu govori i činjenica da smo savladali veliki Liverpul i postigli najviše za srpski fudbal u Ligi šampiona ikada. Navijačima smo priredili najlešu fudbalsku jesen i čak 14 evropskih mečeva sa najjačim timovima i igračima Evrope. U domaćem prvenstvu smo potvrdili apsolutnu dominaciju - poručio je Terzić prlikom obraćanja na redovnoj sednici Skupštne Crvene zvezde

Urađena su i značajna ulaganja u infrastrukturu.

- Paralelno sa uspesima igrača radili smo i na obimnim infrastrukturnim projektima. Naš satadion je unapređivan iz dana u dan. Dobio je niz poboljšanja, pre svega kada je komfor gledalaca u pitanju. Instalirali smo i nove ulaze na istočnoj i zapadnoj tribini koji će drastično smanjiti mogućnost eventualne zloupotrebe. Zvezda je prvi put u istoriji dobila teren koji se greje i na kome može da se igra u svako doba godine. Takođe prvi tim je dobio još jedan potpuno nov teren za treninge koji omogućava kvalitetniji rad i u najlošijim vremenskim uslovima.



Uspesi ostvareni na terenu doneli su pozitivan efekat i po pitanju finansija.

- Veoma važno je istaći i da Crvena zvezda već petu godinu zaredom završava sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Neto novčani dug Crvene zvezde se smanjuje svake godine. Za razliku od juna 2014. godine kada je dug iznosio 53 miliona evra, u decembru 2018. godine dug je 14 milona evra. Odlični rezultati koje je naša ekipa beležila na terenu uticali su na to da se vrednost igračkog kadra povećava. Juna 2014. godine tim Crvene zvezde vredeo je 17,5 miliona, dok trenutno naš tim vredi čak tri puta više - 52 miliona. I u 2019. godini ćemo dobiti UEFA licencu već u prvom krugu, što dokazuje da sve svoje obaveze izmirujemo na vreme. U prethodnih 365 dana smo na ime poreza u budzet republike Srbije uplatili čak 6,7 miliona evra. Ta cifra je viša nego što iznose svi sponzorski ugovori koje klub ima. Ono šte je važno istaći jeste da Crvena zvezda čak 92% ukupnog prihoda ostvaruje iz inostranstva. Neto novčani dug kluba na dan 31.12.2018. godine iznosi oko 14 miliona evra. Knjigovodstveni dug sa datumom 31.12.2018 je u odnosu na realan dug veći, ali, kako bi se izbegla zabuna, treba znati da su to knjigovodstvene obračunske kategorije koje se ne plaćaju. Prihod od Lige šampiona, kao i od transfera igrača, u visini od 18 miliona evra iskorišćen je za otplatu starog duga. S obzirom na to da je prihod koji ide klubovima kroz velike bonuse za učešće za u UEFA takmičenjima, kao i kroz televizijska prava za prenos mečeva, intencija Crvene zvezde mora da bude veće ulaganje u tim i igrače, kako bi Crvena zvezda svake godine bila učesnik nekog UEFA takmičenja.



Terzić sa optimizmom gleda na budućnost.

- U 2021. godini počeće da se održava Liga Evrope 2, takmičenje u kome bi šampion Srbije imao sigurno mesto. Predviđeno je da 2024. godine bonus za učešće u Ligi Evrope i Ligu šampiona bude znatno veće. Sve to će pratiti i ogromno povećanje cena igrača na evropskom tržištu i upravo zbog velikog potencijalnog budućeg prihoda moramo da prepoznamo važnost sadašnjeg trenutka za ulaganje. Na kraju, posebno ističem važan podatak da smo istrajali i uspeli u našoj borbi da se prizna legitimno osvojena titular šampiona Srbije iz 1946. godine. Velikom većinom članova skupštine Fudbalskog saveza Srbije je prihvaćen naš zahtev i Zvezda je i zvanično pripisala 30. titulu i treću zvezdicu iznad grba. Nastavićemo da ulažemo maksimalan napor kako bismo i u narednoj godini nastavili sa pobedama, smanjenjem duga i učvršćivanjem mesta Crvene zvezde u Evropi - zaključio je generalni direktor Crvene zvezde.

Kurir sport

Kurir