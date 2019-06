SRBIJO MOJA, IZVINI! Emotivna poruka Orlića posle katastrofe u Italiji! Milan Gajić OTVORIO DUŠU! (FOTO)

Šta reći posle svega...SRBIJO moja, izvini zbog svega 😔❤️ Želeli smo ponovo da te obradujemo, ali jednostavno nismo bili pravi, onakvi kakve si navikla da nas vidiš...😶 Volim te zemljo moja🇷🇸❤️

