ZA ESTONIJU PREKO FRANKFURTA! DA LI JE TO SUDBINA? Nišlije krenule u novu evropsku odiseju

Nišlije su se okupile u 15 sati na svom Čairu, a sat kasnije bili su u autobusu za Beograd. U glavnom gradu će prenoćiti, a onda u sredu, u ranim jutarnjim časovima, poleću za Frankfurt, grad u kojem bi trebalo da igraju meč 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ovog puta u Frankfurtu će samo “presedati” i ući u avion koji će ih odvesti do Estonije.

U Talinu bi Nišlije trebalo da budu već oko podneva, a u večernjim časovima planiran je trening na stadionu Flore, prvog protivnika u novoj, a u ukupno petoj odiseji niškog kluba u takmičenjima starog kontinenta.

Radnički će u Estoniji imati odlične uslove za igru i rad. Temperatura vazduha u Talinu ovih dana ne prelazi 20 stepeni, a utakmica će se igrati na modernoj “Le Kok Areni”, kapaciteta 14.405 gledalaca, na kojoj su madridski Real i Atletiko prošlog avgusta odigrali meč Superkupa Evrope.

Šef stručnog štaba vicešampiona Srbije Simo Krunić je pred polazak analizirao predstojeći meč.

"Kada kažemo Flora ili Estonija naš narod misli da ćemo mi to proći lako, ali to nije tako. Mi smo ih gledali i dobro analizirali. Radi se o jako dobroj ekipi, koja je prva na tabeli u svojoj ligi, u punom je jeku sezone i u svom sastavu ima ozbiljne fudbalere. Čeka nas izuzetno težak i naporan meč. Nova smo ekipa, nismo imali puno vremena da se pripremimo, a imamo i problema sa povredama. Sa druge strane imamo i igrače koji nisu prošli pripreme u Sloveniji sa nama i nisu na maksimumu fizičke spreme, tako da moramo da budemo oprezni. Ne smemo da ih potcenimo, jer ako to učinimo nećemo proći dobro. Ućićemo u utakmicu da se nadigravamo, nama je bitno da u prvoj utakmici postignemo gol i da se u Niš vratimo sa rezultatom koji će nam dati dobru šansu da naredne sedmice pred našim navijačima izborimo prolaz dalje. Svesni smo da nas čekam okršaj sa spremnom i uigranom ekipom, ali verujemo da imamo snage da iznesemo ovaj dvomeč", rekao je Krunić.

Levi bek Radničkog Stefan Đorđević optimista je pred duel sa prvoplasiranim tim estonskog prvenstva.

"Nismo imali puno vremena da se spremimo za sve ovo. Malo nas je ostalo iz prošlosezonske ekipe, imamo dosta novajlija i novi stručni stab, ali verujem u ovaj sastav. Imamo kvalitet i možemo da prođemo dalje ukoliko damo svoj maksimum. Oni su opasan protivnik i moraćemo da budemo veoma obazrivi. Razmišljamo samo o Flori, jer bi bilo pogubno da sada mislimo o potencijalnom duelu sa Ajntrahtom iz Frankfurta. Čeka nas težak izazov, ali ja sam optimista", izjavio je Đorđević.

Simo Krunić odlučio je da na meč protiv Flore povede 18 igrača, dok će ostali ostati u Nišu, gde će nastaviti sa treninzima.

Put Talina će krenuti sledeći fudbaleri: Marko Knežević, Nikola Petrović, Aleksandar Todorovski, Ivan Ostojić, Lazar Đorđević, Stefan Đorđević, Nikola Stevanović, Aleksa Jovanović, Taras Bondarenko, Riota Noma, Nemanja Tomić, Saša Stojanović, Veljko Batrović, Dejan Meleg, Nikola Čumić, Erik Jirka, Milan Makarić i Milan Bojović.

(FK Radnički)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir