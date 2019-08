On će morati i da plati 27 hiljada evra, odlučio je sud Fudbalskog saveza Engleske (FA).

Forestijeri je odmah najavio da će se žaliti, uz reči da je razočaran.

"Optuživali su me tokom godinu dana za rasizam i to je bilo veoma stresno za mene i moju porodicu", naveo je on u saopštenju.

Kazna je vezana za prijateljsku utakmicu protiv Mansfilda iz jula prošle godine.

