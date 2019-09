TUMBAKOVIĆ DEBITUJE PROTIV ŠAMPIONA EVROPE: Portugal nije samo Ronaldo! Znam tim i nemam pravo na grešku

"Ovde ne sme da se pogreši. Igramo mini-ligu od osam utakmica, a ostalo ih je još pet. Svaka greška u pravljenju tima skupo košta jer nema vremena da se to popravi. Ima slatkih muka, treba se opredeliti na jedan model igre i držati koncentraciju", rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi.

Srbija će sutra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Portugala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Portugal je ekipa koja je izgubila jednu utakmicu od poslednjih 15, i to na Svetskom prvenstvu od Urugvaja. Poslednji gol iz igre su primili u septembru prošle godine. Kompaktna ekipa... Pominjemo Kristijana Ronalda, ali imaju toliko dobrih igrača u svim ostalim linijama tima. Ako budemo želeli nešto da napravimo moramo da držimo koncentraciju svih 90 minuta", kazao je Tumbaković.

On je naveo da je Portugal pre svega tim, da jedan igrač može da doprinese krajnjem rezultatu, ali da to nije odlučujuće.

"Ima Portugal sjajne pojedince, ali ih imamo i mi. Timski rad svih igrača i odgovornost će odlučiti ko će proći bolje", istakao je Ljubiša Tumbaković.

Dodao je da je imao dilemu oko sastava još kada je preuzeo nacionalni tim.

"Od tog momenta je u mojoj glavi fudbalsko ube]enje koje treba da ispoštujem zbog sebe, a onda i da se opredelim za način igre. Dilema ima, bilo ih je, ali su se iskristalisale. Imamo ispred sebe jasnu sliku ko će igrati protiv Portugala", naveo je selektor.

Očekuje se da stadion "Rajko Mitić" bude pun, a Tumbaković je istakao da reprezentacija ima odgovornost zbog toga i da treba da da sve od sebe na terenu.

"To je sjajna priča. Bili bismo presrećni da do]e 20-25 hiljada. Jedan od razloga je i Ronaldo, ali ima nečeg i do nas. Desila se neka promena, došao je novi selektor. Narod želi to da vidi", kazao je Tumbaković.

Ljubiša Tumbaković je rekao da ima tremu pred svoju prvu utakmicu na klupi reprezentacije Srbije jer "ko kaže da nema nije baš iskren", ali da je ona pod kontrolom, i naveo je da mu reč "debi" zvuči čudno.

Posle utakmice sa Portugalom, fudbalska reprezentacija Srbije će u utorak gostovati Luksemburgu.

