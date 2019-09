TRENER AZ ALKMARA POSLE REMIJA SA PARTIZANOM: Mislio sam da možemo bolje i to je ono što smo očekivali...

"Zadvoljan sam i nisam. Ne znam da li bih im čestitao. Mislio sam da možemo bolje i to je ono što smo očekivali... Više od nerešenog rezultata", rekao je Slot.

AZ Alkmar igrao je večeras nerešeno 2:2 u Beogradu protiv Partizana, iako je više od sat vremena imao igrača manje na terenu.

"Istovremeni, ako sat vremena igrate s desetoricom igrača i završite utakmic 2:2, trebalo bi donekle da budete zadovoljni. Pre bih im uputio komplimente, nego što bih im čestitao", rekao je on.

Upitan da prokomentariše crveni karton za svoju ekipu, kao i penal, Slot je ocenio da je isključenje ;zasluženo zaradio Jonas Svenson.

"Smatram da je crveni dodeljen s razlogom. Mislim da smo imali propuste u odbrani, posebno u tim trenucima. On je to zaslužio. Što se tiče penala, nadam se da je i on s razlogom dodeljen, ali to ćemo da vidimo. Iskreno se nadam da se ovakve situacije više neće dešavati", rekao je Slot.

