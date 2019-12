IBRAHIMOVIĆ 4 GODINE ČEKAO NA OSVETU MATERACIJU: Kung-fu udarcem ga je poslao u bolnicu! A onda mu je prišao Stanković

On se pristeio vremena provedenog u Juventusu i uporedio je Materacija sa legendarnim Maldinijem:

"Igrali smo protiv Intera. Materaci je uleteo u mene kao ubica i povredio me. On je bio čvrst fudbaler, to je u redu, ali postoje dva načina da se bude čvrst. Čak je i Paolo Maldini bio čvrst, ali sa drugačijim ciljem", rekao je Ibrahimović koji je posle jednog starta morao da ode sa terena da bi mu bila ukazana pomoć.

"Trener Fabio Kapelo je rekao da će me zameniti. Rekao sam da hoću da se vratim. Želeo sam osvetu. Ako mi neko uradi nešto tako, ja to ne zaboravljam. Posle dva minuta sam osetio veliku bol, morao sam da izađem".

On se vratio u Italiju 2010. godine, zaigrao je posle Juventusa i Intera i za njihovog najvećeg rivala Milan, što je značilo nove duele sa Materacijem:

foto: Profimedia

"Svi su bili protiv mene, ali to me motiviše. Ipak, ako izgubite kontrolu, neće biti dobro. Dobio sam penal... Ko me je oborio? Materaci. U drugom poluvremenu je opet krenuo na mene i ja sam ga udario potezom iz tekvondoa. Poslao sam ga u bolnicu. Dejan Stanković me je pitao zašto sam to uradio. Rekao sam mu da sam čekao taj momenat četiri godine. Zato", otkrio je Ibrahimović.

