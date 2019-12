PRGAVI ITALIJAN ŽESTOKO ODGOVORIO IBRAHIMOVIĆU: Zlatana će ova kontra ZABOLETI DO SRŽI! Materaci nikome ne ostaje dužan!

Da podsetimo, Ibrahimović je pre neki dan dao intervju u kome je između ostalog pričao i o Marku Materaciju i prisetio se duela sa njim.

Prgavi Italijan ga je toliko povredio da Ibra nije mogao da nastavi meč. Žarko je želeo 'osvetu', a kako se ona priprema hladna, pa je sačekao neko vreme na ponovni susret sa Materacijem.

"Opet krenuo na mene i ja sam ga udario potezom iz tekvondoa. Poslao sam ga u bolnicu. Dejan Stanković me je pitao zašto sam to uradio. Rekao sam mu da sam čekao taj momenat četiri godine. Zato", otkrio je Ibrahimović, a Materaci se brže-bolje oglasio na društvenim mrežama i Zlatanu poslao poruku koja će ga zaboleti do srži.

"Dođoh, videh, osvojih... U svakom slučaju, hvala ti Zlatane, nikad ne bismo uspeli bez tebe", napisao je Materaci.

Da stvar bude jasna, za sve koji se ne sećaju, godinu dana pre Interovog osvajanja titule šampiona Evrope, Zlatan se preselio u Barselonu posle tri godine na “Meaci”.

Taj trofej je jedini koji nedostaje slavnom Šveđaninu u njegovoj blistavoj karijeri.

