KUME MOJ, GAZI KAO MENE U STONOM TENISU: Emotivna poruka Miloja za novog trenera Zvezde!

Presrećan sam!, glasila je prva reakcija Zvonka Milojevića na vest o imenovanju njegovog kuma Dejana Stankovića na mesto trenera Crvene zvezde.

Za legendarnog golmana dolazak Dekija u njihov voljeni klub predstavlja više od običnog postavljanja trenera.

- Emotivno sam baš ovo doživeo. Ovo je veliki dan za njega, za klub, za sve nas koji volimo Crvenu zvezdu - zborio je Miloje za Kurir.

Imao je Zvonko i više nego zanimljivu poruku za kuma.

- Deki, gazi sve, baš onako kao što si mene gazio u stonom tenisu (smeh). Potom je gađao pravo u centar.

- Neka bude uspešan 50 odsto trener kao što je bio kao igrač, i biće ubedljivo najbolji u Srbiji. Izneo je Milojević dosta razloga zašto je Stankovićeva odluka o preuzimanju Zvezde sto odsto na mestu.

- Zna šta je Zvezda, zna kakvu obavezu nosi taj dres, zna šta znači biti zvezdaš, a najbolje zna šta nosi sa sobom zvanje trener Zvezde. Zna kolika je to obaveza i odgovornost. Dakle, zaključak je jasan. Pravi potez i za Zvezdu i za Dekija. On je idealno rešenje za trenera našeg kluba, i to će se i videti u budućnosti - jasno i ubedljivo govori Zvonko Milojević.

Povratak na Marakanu Dolazim da te bodrim Zvonko Milojević doći će na najveći srpski stadion u prolećenom delu sezone. - Čim završim sa terapijama na koje trenutno idem, dolazim sa sinom da bodrimo Zvezdu i Dekija - poručio je Zvonko Milojević.

Miloš Bjelinić

