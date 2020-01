KURIR U BELEKU! OVO JE BLAGOSLOV: Savo Milošević presrećan na pripremama zbog OVOG! Trener Partizana iskreno o svemu

Od specijalnog izveštača Kurira iz Beleka - Nemanje Ilića

"Heeej, samo da mi je, hladne vode sa Romanije", zapevao je Savo Milošević zajedno s Vladimirom Vuletićem na dočeku srpske Nove godine u Antaliji. Trener i potpredsednik Partizana spontano su priredili lepo veče u hotelu gde su smešteni crno-beli, a njihovo umeće za mikrofonom pozdravili su i ostali gosti.

A jutro posle Savo je pričao za Kurir o mnogim stvarima koje se tiču njegove ekipe.

- Prezadovoljan sam uslovima na pripremama u Turskoj. Inače ne volim što je ovde previše luskuzno, jer smo došli pre svega da radimo, ali suština odlaska iz Beograda i dolaska ovde su mir i dobri uslovi za rad, a ne broj zvezdica na hotelu - počeo je razgovor Milošević.

Saznajemo da stižu milioni za Sadika?

- Bavimo se tim stvarima, to su slatke muke. Ne verujem da tu može da bude problema. On ima ogroman prostor za napredak. Došao je sa željom i voljom, entuzijazmom i iz razgovora sa njim sam shvatio da ima još veću volju nego što je to bio slučaj u Sloveniji. Imali smo i situaciju sa Strahinjom Pavlovićem, koja je trajala pet meseci, pa smo uspeli da je rešimo. Nije lako, ali do sada smo uspevali da te stvari uspešno rešimo - jasno Savo daje do znanja da želi da zadrži Nigerijca.

Dominik Dinga nije s ekipom. Zašto?

- To bih i ja voleo da znam. U ovom trenutku nemam pravu inforamciju. Žao mi je što ovako pričam, svaki igrač mi je bitan. Ne bih svojim rečima da mu naškodim.

Slobodan Rajković je želja Partizana?

- Očekujem brzo da se nešto desi, ne samo sa Rajkovićem. Koliko već danas ili sutra. Mada, podsetiću da sam čekao Asana dva meseca, Natha dva i po meseca, Markovića tri meseca. Svaki igrač ima pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a mi nismo klub koji ima milione na bacanje. Moramo malo da se povinujemo i da ih ubedimo da dođu ovde.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Je l dovodite novog desnog beka?

- Ne tražimo desnog beka, Nemanja Miletić ostaje 99 odsto. Imamo dva rešenja na toj poziciji i nema potrebe za trećim igračem.

Kakav je status Lazara Markovića?

- Lazar Marković nikada nije imao voljni momenat, čak se i povredio jer je imao želju veću od mogućnosti u tom momentu. Imao je poseban program. Biće u specijalnom režimu rada, jer ne želimo više problema s njim. I kontrola i magnetna rezonanca će biti rađeni na svakh deset dana tokom priprema da bi se kontrolisala povreda. Želimo da ga zaštitimo maksimalno. Mogao je on da odigra neki meč i krajem 2019. godine, ali nismo želeli ništa da rizikujemo.

Jedno je jasno - ekipa je ostala na okupu?

- Ovo je raj. Blagoslov. U poređenju sa onim od letos, kada su nam se planovi menjali na svaka tri dana. Bili smo na to prisiljeni. Sada imamo plan na duži period, za kompletne pripreme.

Još se ne znaju rivali na pripremnim utakmicama?

- Ne pridajem značaj prijateljskim utakmicama. Ne zanima me rezultat.

Trening je važan.

Kako teku treninzi?

- Intenzitet treninga će biti 20 odsto jači nego što je bio u Sloveniji. A sećate se da ste i u Sloveniji vrteli glavom kada ste videli koliko su jako radili. Što se tiče taktičkog dela, tu će biti više promena. Igrali smo u Evropi gotovo svakog drugog četvrtka i nismo imali priliku da se tome posvetimo.

Znate li već sada starnih 11?

- Prve dve ili tri utakmice neće definisati tim. Dosta stvari se iskristalisalo kroz jesenji deo sezone i dosta stvari se zna. Prema planu programa koji imamo, 22. januara ćemo biti izuzetno teški i niko neće biti u stanju da igra svih 90 minuta. Minutaža će biti podeljena. Neće se ništa donositi odluka i kristalisati u tim utakmicama.

Vremena se menjaju: Fudbal danas i kad sam ja igrao nije isti sport Fudbal danas i nekad. Da li se ovako igralo u Evropi kada ste vi bili aktivan fudbaler? - Ja sam bio fudbaler u prošlosti. Juče je Marko Stojanović pokazao formulu iz 1951. godine i vreme koje im je tada bilo potrebno za promenu guma bilo je preko 60 sekundi. Danas je to dve ili tri sekunde. Isto je i u fudbalu - jasan je Savo.

(Kurir sport)

Kurir