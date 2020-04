OVA TRI LEKA SU MU POMOGLA: Legenda turskog fudbala pobedila koronu (VIDEO)

Bu video bana sabah geldi ve çok duygulandırdı..Dünyanın mücadelesi ortak🙏🏻İspanya’da COVİD-19 mücadelesinde kurtarılan! hastalarına yoğun bakımdan çıkarken moral alkışı veren sağlık çalışanları .Bu alkışlar başta ülkemizdeki sonra tüm dünyadaki sağlıkçılara gelsin.Hepinize minnettarız 👏🏻👏🏻💙💙💙💙 #birliktegüçlüyüz

