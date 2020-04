É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do atleta Kaio, que fez parte do elenco da BIS durante alguns anos. . Kaio sempre foi um garoto batalhador e do bem. Que Deus possa confortar o coração de toda sua família e amigos. Nossos sinceros sentimentos. . #BisBrasil #Kaio #LUTO

